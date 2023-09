Kimi Nielsen: ‘Richten Helgstrand en DRF de paardensport ten gronde?’

Kimi Nielsen, voormalig elitemanager van de Deense Hippische Federatie (DRF), heeft een open brief geschreven. In deze brief bekritiseert Nielsen de huidige ontwikkelingen in de Deense paardensport en ze vraagt zich onder meer hardop af hoe Andreas Helgstrand zijn thuisland nog mag vertegenwoordigen op grote internationale kampioenschappen.

Kimi Nielsen begon in 2008 met haar werk voor de Deense Hippische Federatie. In de eerste instantie als bondscoach voor het dressuurteam en later als elite- en talentmanager tot 2017. In 2020 keerde ze terug en nam ze de taak als elitemanager voor alle drie de Olympische disciplines op zich. Twee jaar na dato ging ze officieel met pensioen.

Lees hier de brief:

“Er is behoefte aan een nieuwe manier van denken in de paardensport als we willen dat het een geaccepteerde sport in ons land blijft en nog voldoet aan de ethische idealen van paardenwelzijn, zoals beschreven door de DRF zelf”, zegt Bengt Holst, voorzitter van de Raad voor Dierenwelzijn, in een artikel van 4 juli 2023. Hij vervolgt daarin: “De DRF heeft ethische richtlijnen opgesteld voor het gebruik van paarden in de paardensport, evenals een gemeenschappelijke regelgeving voor de paardensport die onder de jurisdictie van de vereniging valt. Beide documenten benadrukken dat het welzijn van het paard altijd boven de belangen en wensen van trainer, ruiter en eigenaar hoort te staan. En dat is een heel goed signaal om af te geven. Maar geen enkele intentie of regel is beter dan de manier waarop deze bij de uitvoering ervan tot uiting komt. En in praktijk blijkt helaas dat de goede gedachten niet altijd de prioriteit krijgen die ze verdienen.”

Verklaring Raad voor Dierenwelzijn

De Raad voor Dierenwelzijn heeft in 2023 een een verklaring gepubliceerd over het gebruik van paarden in de sport. Het wijst ook op een gebrek aan vertrouwen in het vermogen van de sport om te voldoen aan de dierethische richtlijnen, vooral als het gaat om topsport, waar hoge ambities en veel geld mee gemoeid zijn.

In de conclusie van het advies kunt u ook lezen: “Sommige aanbevelingen van de Raad wijzen al op de noodzaak van wetgevende initiatieven. In de overige aanbevelingen heeft de Raad voorgesteld dat de sector zelf in actie moet komen, op voorwaarde dat dit zo snel mogelijk – in ieder geval binnen een jaar – gebeurt. Anders beveelt de Raad aan om in Denemarken specifieke regelgeving op te stellen voor het gebruik van paarden in de sport.”

Onder observatie

We staan dus zowel onder observatie als onder druk. We moeten de mensen om ons heen laten zien dat we ons aan onze eigen ethische richtlijnen kunnen houden. Daarom is het nog nooit zo belangrijk geweest als vandaag de dag welke signalen we zowel intern in de sport als naar de mensen om ons heen afgeven.”

Verborgen opnames bij Helgstrand

In juni lazen we over de verborgen opnames van TV2 bij Helgstrand Dressage. TV2 toonde deze opnames onder meer aan de DRF. Vervolgens lazen we op 21 augustus, op basis van het juridische geschil tussen Helgstrand Dressage en TV2, dat vijf onafhankelijke experts tegenover de zender hebben bevestigd dat het om Rollkur gaat en sommigen beschreven het zelfs als ‘wreedheid jegens dieren en geweld tegen het paard’.

Op 4 september werd er uitspraak gedaan in de zaak en verloor Andreas Helgstrand. Hij heeft direct beroep aangetekend bij het Hooggerechtshof en wij zullen in de toekomst het verloop hiervan horen.

Dopingzaak

Op 20 september konden we weer over Helgstrand lezen, dit keer ging het over een dopingzaak uit juni, waarbij zijn paard Jovian op de Deense kampioenschappen illegaal medicijnen toegediend heeft gekregen. De commissie van beroep heeft uitspraak gedaan in de zaak. Helgstrand moest zijn medaille inleveren en hij kreeg een boete van 5.000 Deense kronen. Op dezelfde dag reageerde Helgstrands dierenarts Jonas Rasmussen: “Als enige verantwoordelijke persoon, begrijp ik de uitspraak helemaal niet en het spijt me echt namens Andreas. Ik denk nog steeds dat ik in de bewuste situatie het juiste voor het paard heb gedaan.”

Koude en cynische relatie

In hetzelfde artikel kunnen we lezen dat Andreas pas op dinsdag hoorde dat zijn paard koliek had en daarvoor behandeld was. Als dat waar is, is het in ieder geval een duidelijk bewijs van een koude en cynische relatie met het paard, dat nu is gereduceerd tot slechts een sportief hulpmiddel.

Verantwoordelijkheid

Het is altijd de exclusieve verantwoordelijkheid van de ruiter geweest het te weten als een paard behandeld wordt, ongeacht de omstandigheden. Ook staat in ons reglement duidelijk dat als een paard op een evenement behandeld moet worden, voorafgaand aan de behandeling toestemming gevraagd moet worden via het evenement en dus via de veterinaire team aldaar. Als voormalig teamdierenarts zou Jonas daar alles van moeten weten!

‘Hoe kan Helgstrand Denemarken nog vertegenwoordigen?’

Tegen de achtergrond van deze feitelijke gevallen, kun je je afvragen hoe DRF Helgstrand kan kiezen om Denemarken te vertegenwoordigen op het EK in september, wetende dat er video-opnames zijn van Helgstrand Dressage, die door verschillende experts in een rechtszaal worden omgeschreven als dierenmishandeling en geweld tegen het paard. Net zoals de DRF sinds de nationale kampioenschappen in juni op de hoogte is van de dopingzaak.

Sportplannen DRF

In de eigen Sportplannen van DRF voor het nationale senioren dressuurteam kunt u onder meer lezen: – Ruiters en trainers zijn verplicht zich te houden een de Gedragscode van de DRF, de geldende normen en waarden te volgen, evenals de richtlijnen van de DRF voor ethisch correct gebruik van het paard voor de paardensport.

– Ruiters en trainers gaan ermee akkoord kennis te hebben en zich te houden aan de FEI-antidoping- en medicatieregels voor paarden, de FEI-antidopingregels voor menselijke atleten en de nationale antidopingregels van Anti Doping Denemarken.

– Van ruiters en trainers wordt verwacht dat zij te allen tijde als goede rolmodellen fungeren.

– De ruiters en trainers moeten als rolmodellen streven naar goede sportiviteit en zijn verplicht de fair play-principes en de algemene dierenwelzijnsprincipes van de sport na te leven.

Dit zijn de eerste vier punten onder ‘normen en waarden voor nationale teamruiters en -trainers. Ik zou de DRF willen vragen of slechts één van de bovenstaande belangrijke punten is waargenomen door Andreas Helgstrand? Zou een andere ruiter, met een zelfde manier van optreden als Helgstrand toch in het nationale team kunnen komen? Gaat de aandacht voor het welzijn van het paard voor de belangen en wensen van de trainer de ruiter en de eigenaar, als je in een dopingzaak de misstand kunt afbetalen? Geeft de DRF de juiste signalen af over de belangstelling voor het welzijn van het paard en komt DRF geloofwaardig over in relatie tot de eigen ethische regels, normen en waarden?

DRF moet zich betrouwbaar gedragen

Als we paarden in de sport willen blijven gebruiken, is het absoluut cruciaal dat we ons allemaal goed gedragen en dat niet in de laatste plaats de organisatie (DRF), die is opgericht om bijvoorbeeld regels en richtlijnen vast te stellen, zich op een betrouwbare manier gedraagt en signalen afgeeft die zowel ons in de sport als de velen die daarbuiten staan, het beeld geeft dat er met het gebruik van paarden in de sport met groot respect en verantwoordelijkheid wordt omgegaan met het welzijn van de paarden.

Begrip voor vraagtekens Raad voor Dierenwelzijn

Met de bovenstaande voorbeelden begrijp ik heel goed dat de Raad voor Dierenwelzijn grote vraagtekens plaatst bij het eigen vermogen van de sport om voor het welzijn van de paarden te zorgen. Ik begrijp ook dat ze binnen de paardensport een nieuwe manier van denken verwachten, als het hier een geaccepteerde sport wil blijven en wil voldoen aan de ethische idealen voor het welzijn van het paard.

Wanhopig veel zorgen

Ben ik dan de enige die zich wanhopig zorgen maakt over de toekomst van de paardensport?

Zal DRF binnenkort tot zijn recht komen en op zijn minst beginnen te voldoen aan de eigen geschreven ethische richtlijnen?

Is het hoofdbestuur van DRF te klein geworden, waardoor niet iedereen meer hetzelfde wordt behandeld?

Wie kan in prime time op tv de gebeurtenissen van de zomer verdedigen als Operation X de beelden afspeelt en Morten Spiegelhauer de vraag stelt: ‘Hoe kan de sport zelf dit accepteren?’

Bron: Ridehesten