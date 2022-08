King’s Pleasure wint zevenjarigen kampioenschap in Amerika

De KWPN-gefokte en in Oldenburg goedgekeurde hengst King's Pleasure (Dark Pleasure x Johnson) heeft op Amerikaanse bodem het nationaal kampioenschap voor zevenjarige dressuurpaarden gewonnen. Met zijn eigenaar Endel Ots liep de hengst naar gemiddeld 78,295%.

Ots schafte King’s Pleasure begin 2021 aan. Met Femke de Laat in het zadel liep hij op vierjarige leeftijd naar de derde plaats in de Pavo Cup finale. In 2020 nam Beatrice Buchwald de teugels van King’s Pleasure over. Zij won met hem de test voor vijfjarigen in aanloop naar het WK Jonge Dressuurpaarden. Daarna werd de hengst tijdelijk nog gereden door Dinja van Liere.

In het Amerikaans kampioenschap namen Ots en King’s Pleasure ruim twee procent voorsprong op reservekampioen Cesar Parra met Fanta (Finest x Florencio).

Uitslag.