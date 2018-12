Kira Wulferding wint halve finale Nürnberger Burg-Pokal

In Frankfurt won vanochtend Kira Wulferding met de pas 7-jarige Brianna de voorronde van de finale voor de Nürnberger Burg-Pokal van het Internationales Festhallen Reitturnier. Dorothee Schneider en First Romance eindigde op de tweede plaats met twaalf punten minder.

Twaalf paren gingen in de proef van start. Winnaar Wulferdingen behaalde met haar tweede paard, de 9-jarige Bohemian Rhapsody, een zevende plaats. Een derde plek was er voor Friederike Hahn met Die Furstin.

Desperados en zonen

Isabell Werth viel net buiten de top drie met Descolari, die slechts een paar weken geleden van eigenaar wisselde. Zijn vader Desperados stond samen met Kristina Broring-Sprehe maandenlang op één op de wereldranglijst. De 17-jarige dressuurhengst zal in Frankfurt na een langere pauze weer in de ring verschijnen. Een andere zoon, Destiny OLD, zal door Bröring-Spreche in de finale van de Louisdor-Prijs uitgebracht worden.

Gewaagd deelnemersveld

Het deelnemersveld lag qua puntenafstand dicht bijeen. Ingrid Klimke en Bluetooth hadden op plek vijf slechts zeven punten minder dan Isabell Werth. En Klimke bleef met anderhalf punt Hubertus Schmidt met zijn Bonamour voor. Susan Pape eindigde op de achtste en laatste plek met de KWPN-hengst Harmony’s Eclectisch. De finale vindt zaterdagmorgen plaats.

Voor uitslagen klik hier

Bron: Horses.nl