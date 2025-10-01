Kirsten Beckers na tien jaar terug in internationale ring

Dressuuramazone Kirsten Beckers reed haar laatste internationale concours in het buitenland nog in de tijd dat ze bij Stoeterij Broere werkte: met Westpoint in de zomer van 2015. In Hagen notabene. Afgelopen weekend kwam ze juist in Hagen internationaal terug met Easy Quo (v. Status Quo) van Sanne Scheepers. De zestienjarige Easy Quo liep van 2019 tot en met 2022 succesvol in de nationale (en één keer internationaal) Grand Prix en maakte deze zomer zijn comeback na een periode van blessureleed. Het ging nationaal zo goed dat Beckers besloot zich in te schrijven voor Hagen. Daar liep het niet helemaal volgens plan (veel dure fouten in galop), maar toch is Beckers nog tevreden met de scores van 66,913% in de Grand Prix en 67,936% in de Grand Prix Spécial.

Beckers heeft de ambitie om zich weer in het kader te rijden. “We hebben net te horen gekregen dat we op Indoor Friesland mogen starten en ik zou graag starten op de Peelbergen aan het eind van het jaar. Verder is er niet zoveel in het winterseizoen behalve de Wereldbekerwedstrijden en daar kom je niet tussen als je niet in het kader zit. Dus gaan we kadervormingswedstrijden rijden om te zorgen dat we daarvoor in aanmerking komen.”

Lees alles over de internationale comeback van Kirsten Beckers in de Paardenkrant van deze week. In het artikel vertelt ze uiteraard ook van de razendsnelle doorbraak van Curro Benitez Sanchez: in een paar maanden tijd van de eerste Grand Prix start tot deelname aan het Europees Kampioenschap in Crozet.

