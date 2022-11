Kirsten Brouwer en Foundation derde in GPS 4* Stuttgart, unanieme zege voor Rath en Destacado FRH

Naast de wereldbeker dressuur wordt er ook een CDI4* verreden in Stuttgart. In de Grand Prix Special reed Kirsten Brouwer de KWPN-hengst Foundation (v. United) naar de derde plaats. Er verscheen ruim 72% op het scorebord. Matthias Alexander Rath en de negenjarige Hannoveraanse hengst Destacado FRH (v. Desperados FRH) werden met dik 75% door alle juryleden op de eerste plaats gezet. Carina Scholz en Soiree d'Amour OLD (v. San Amour) werden wederom tweede met een dikke 73% score.

Waar de juryleden vrijdag nog wat verdeeld waren over de proef van Rath, zaten ze vandaag allemaal op een lijn. De hengst stond er fijn aan en de Special werd dan ook beloond met 75.234%. Een mooie overwinning in eigen huis voor Matthias Alexander Rath. Ten opzichte van de Grand Prix bleef de top twee in de Special ongewijzigd. Carina Scholz volgt op gepaste achterstand en stuurde haar toppaard Soiree d’Amour naar 73.596%.

Kirsten Brouwer volgt op de derde plaats. In de Grand Prix werd de amazone nog vierde maar in de Special ging ze Jasmin Schaudt en de WK-merrie Fano (v. Fiorano) voorbij. Brouwer stuurde Foundation naar 72.191% en bleef haar Duitse concurrente nipt voor. Met deze goede vorm zijn ze zeker een combinatie om in de gaten te houden dit seizoen.

Uitslag

Bron: Horses.nl