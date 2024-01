Kirsten Brouwer en Foundation maken rentree op Jumping Amsterdam

Kirsten Brouwer en Foundation (United x Jazz) waren vorig jaar bezig aan een sterk Wereldbekerseizoen maar na CDI Neumüster van februari verscheen de KWPN-hengst niet meer in de ring. Nu is er goed nieuws: Foundation, die met Brouwer deel uitmaakt van het Olympisch kader, maakt eind deze maand op Jumping Amsterdam zijn rentree.

Brouwer en Foundation maakten in mei 2022 hun debuut in de internationale Grand Prix. Eind van dat jaar volgde in Mechelen het debuut in het Wereldbekercircuit. Daarna waren ze erbij in Amsterdam en Neumüster.

Dik persoonlijk record

In de Wereldbekerkür van Neumüster noteerde het duo een dik persoonlijk record van 82,050%. Daarna raakte de hengst geblesseerd. Het PR van Brouwer en Foundation in de Grand Prix staat op 75,087%, die score behaalden ze in Amsterdam.

