Kirsten Brouwer niet naar Jumping Amsterdam, Devenda Dijkstra krijgt startplek

Kirsten Brouwer zou met Foundation (United x Jazz) op Jumping Amsterdam haar rentree maken maar heeft zich afgemeld. De vrijgekomen plek is opgevuld door Devenda Dijkstra met Hero (Johnson x OO Seven), die volgende week in Amsterdam haar vierde Wereldbekerwedstrijd rijdt.

Foundation liep zijn laatste wedstrijd vorig jaar februari in de Wereldbekerwedstrijd van Neumüster en behaalde in de kür een dik persoonlijk record van 82,050%. Daarna stond de hengst door een blessure langs de kant en was nu klaar voor zijn rentree. Dat gaat helaas niet in Amsterdam in gebeuren.

Slechte timing

“Wat begon met een klein mok plekje eindigde in een dik been. Met verminderde weerstand is Foundation niet fit om volgende week in Amsterdam te lopen”, aldus Kirsten Brouwer op sociale media. “Het is echt een slechte timing, het gevoel was de afgelopen weken zo goed en we keken er heel erg naar uit om weer op wedstrijd te gaan. Ik denk dat het nog niet onze tijd is, maar we komen terug.”

Bron: Horses.nl