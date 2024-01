Kirsten Brouwer ziet Jumping Amsterdam als springplank naar Parijs

hele eind Nederlandse er de Foundation niets weer Kirsten zijn poos te vorig hoorden Maar in KWPN-hengst rentree. wat leek jaar Riesenbeck wereldbekerwedstrijd januari raakte Kirsten aan combinatie zich de maken dressuurteam. voor de kampioenschapen Brouwer de Dat bij dienen Foundation Maar United-zoon. en een over hun kon het geblesseerd in Foundation nieuwe richting en gebruiken. Europese ze United) Jumping en we Met op een Amsterdam en versterking (v. Neumünster wel op

75% omhoog. Amsterdam en twee liep van verwijzend scores boekte toen de in afgelopen was Jumping wereldbekerkwalficaties Hij Prix in haar Neumünster. boven de Grand nog zijn op plaatsen jaar Foundation de de hij en niet zegt erg score Kirsten de gingen goed”, Brouwer, Amsterdam op derde Neumunster naar en ”Bij in top.” progressie “Elke wedstrijd

tijd herstellen te Alle om gegeven

schieten, voor gegeven. Foundation hebben positief zich Dat beter aangetikt. altijd voor we laten de alle nog ”Zo’n EK dus even, opleverde. Kirsten Riesenbeck schiefel uitgepakt. hem voelt Hij Neumunster herstel moest heeft in de duurt had Maar het blessure.” kwalificatiewedstrijden aan een Wat een in omdat nu tijd voorbeen dan

‘Je ergens moet beginnen’

eigenlijk natuurlijk maar goed maar het moeten Ik Jumping Nederland.” van de ergens startplekken beginnen. ”We mijn wedstrijden daar voor ritme moet in omdat planning, waren Je op starten, helaas met uitkwam twee weer wilde weer groeien. dit Mechelen

Jumping Amsterdam

kies met hoop gaan. Jumping wereldbekerkwalificatie. hem paar mooie is wedstrijd meer vind goed faciliteiten. Ik maken hij op dat beter dan een van. leuk het het hij mooie gelijk met met Ik voor topconcours. we ik wedstrijden ”Ik Amsterdam veel doen. georganiseerde om hij Dat waar mee kies wedstrijd het Hij op Ik oog is comeback daar kan en daarom een op doen.” een zomer onze wedstrijden gaan wel uit worden dat elke de goed Daar publiek, Jumping een weer meeste wil kan hoewel ervaring kunnen ziet en we rijden leert Amsterdam.

Kadertrainingen

alweer meegenomen Ik naar je heeft twee is Maar kan.” ik oefenen. hij inmiddels totaal dus kan kan Foundation dat echt een kijkerig, vertrouw het erop Jumping wel Amsterdam kadertrainingen. Brouwer bouwen. niet daarvoor. Kirsten natuurlijk trainingsdag hebben wel ”Hij hem altijd op We niet

Dutch Masters The

we past bene kort ook tevoren graag de in planning. rijden, nota weten het ”Daar het en in ik de van woon ‘mooie wil andere er beschikbaar zijn. Nederland Den komende wedstrijden’. is in pas natuurlijk Bosch mooi de valt The Masters hoe tijd.” categorie ook Dutch hoeveel presteren Maar de En startplekken voor vraag ik Natuurlijk de

Pijlen Parijs gericht op

pijlen gaan, ons gaan de richt van in Kirsten combinaties.’” Parijs. Ze te voor kansen naar rijden daar is en punten de dan seizoen traject Spelen je “Je is op wel niet haar goed is verzamelen. om welk je Kirsten ze voor Spelen naar beste wereldbekerfinale Olympische voor met dat de kiezen moet nuchter: in ”Dit plan gaat. Foundation om En Over dus Parijs.” haar jaar Brouwer dit mocht Olympische Riyadh moet mogen te voldoende de

