Kittel en Bohemian naar 71,65% in eerste Grand Prix

Patrik Kittel, die pas sinds zeer recent een combinatie vormt met Galleria's Bohemian, heeft de Bordeaux-zoon in hun eerste gezamenlijke Grand Prix op CDI Crozet naar 71,652% gestuurd. Een schrikmoment in de eerste passage leverde dikke onvoldoendes (twee enen, een twee, een drie en een vier) op. De score leverde de combinatie de derde prijs op.

Bij Bohemian, het voormalig toppaard van Cathrine Dufour, was het altijd al de kunst om hem goed bij de les te houden. Vandaag leek het erop dat de dertienjarige Westfaler in de eerste passage schrok van een voorbijganger met paraplu en daarna duurde het even voor Kittel hem weer onder controle had. In de piaffe daarna was het ritme zoek, maar desondanks werden daar nog vier voldoendes (en een 5,5) voor genoteerd. De rest van de proef verliep zonder grote fouten, maar er was hier en daar wel wat op de aanleuning aan te merken. Af en toe opende Bohemian zijn mond en werd hij kort in de hals. Voor de tweede en derde piaffe-passagetour konden de juryleden meerdere 7,5-en en achten kwijt, evenals voor de drafappuyementen.

Grand Prix prooi voor Rath

Met de score van dik 71% moest Kittel genoegen nemen met de derde prijs. Matthias Alexander Rath schreef met Destacado FRH (v. Desperados FRH) de rubriek op zijn naam. De Hannoveraanse premiehengst werd unaniem aan kop geplaatst en met een gemiddelde van exact 75% liep hij zich 2,5% los van First-Step Valentin (v. Vitalis) en diens amazone Larissa Pauluis.

Vincent Maranello en Double Dutch

Ook Galleria’s Vincent Maranello (v. Zack), die net als Bohemian bij eigenaar Dong Seon Kim op de verkooplijst staat, liep in Crozet mee in de Grand Prix. Met de Hongaar Máté Garai behaalde hij 67,739%. Hexagon’s Double Dutch verscheen in de ring met zijn Turkse amazone Rotem Ibrahimzadeh. Zij leek moeite te hebben om de KWPN-erkende hengst aan het werk te houden en het beeld oogde enigszins moeizaam. Met fouten in de series kwam de score in hun vijfde internationale Grand Prix op 62,239% uit.

Uitslag.

Bron: Horses.nl