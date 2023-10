Kittel en Bohemian winnen GP Herning, Laurens van Lieren zesde

Patrik Kittel heeft vandaag met Gallaria's Bohemian (v. Bordeaux) op CDI Herning de 3* Grand Prix gewonnen. Kittel en het voormalige Olympiade-paard van Cathrine Dufour leren elkaar steeds beter kennen en reden naar een nieuw persoonlijk record van 73,891%. Laurens van Lieren zette het beste Nederlandse resultaat neer.

Kittel en Bohemian maakten begin augustus hun internationale debuut. In Crozet werden ze toen derde met 71,652%. Een maand later in Hagen ging er met 72,978% ruim een procent bovenop. Die score was goed voor de tweede plaats. De zege vandaag in Herning was hun eerste zege in de internationale Grand Prix (het duo won wel al een keer de Spécial) en met een nieuw PR van 73,891% heeft het duo de stijgende lijn te pakken.

Ruoste op twee

Ook op de tweede plaats een combinatie met weinig CDI-ervaring: Henri Ruoste met Campari (v. Concetto). Zij maakten afgelopen juni hun internationale debuut en werden opgesteld in het Finse team voor het EK in Riesenbeck, waar Ruoste zich echter voor terugtrok. In Herning reden ze bij hun vierde internationale Grand Prix naar 72,326%.

Boven de 70%

Anna Kasprzak en Rock Star (v. Rockwell) volgden op de derde plaats met 70,739%. Dat was net iets meer dan de 70,652% die Maria von Essen met de door P.J. Crum uit Herveld gefokte Invoice (v. Jazz) bijeen reed. De vijfde combinatie die boven de 70% scoorde was Anna Zibrandtsen met Uno Don Olympic (v. Don Olymbrio). Zij kwamen tot 70,022%.

Van Lieren

Laurens van Lieren zette het beste Nederlandse resultaat neer. Zijn proef met de hengst Dutch Design (v. Vivaldi) was goed voor 68,761% en de zesde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl