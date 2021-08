Kittel en Fiotini naar ruim 76% in Spécial

Het Grand Prix-debuut van Patrik Kittel en Fiontini (Fassbinder x Romanov) op CDI Donaueschingen leverde afgelopen zaterdag een vijfde plaats met 71,652% op. In de Spécial op zondag deed de Zweedse ruiter daar met 76,085% een flinke schep bovenop en eindigde daarmee op de tweede plaats achter winnares Laura Tomlinson-Bechtolsheimer. De Britse amazone stuurde DSP Rose of Bavaria (Bordeaux x Florestan I) naar 77,277%.

De score van Tomlinson en de elfjarige merrie betekende een nieuw persoonlijk record. Die score komt voor Tomlinson op een wel heel gunstig moment, de amazone staat namelijk op de Britse shortlist voor de Europese kampioenschappen in Hagen. Mocht Tomlinson een teamplaats bemachtigen, wordt dat weer haar eerste grote kampioenschap in bijna tien jaar tijd. In 2011 was ze erbij op het EK in Aken en een jaar later maakte ze met Mistral Hojris (Michellino x Ibsen) deel uit van het Britse team dat goud won op de Spelen in Londen. Maar of Tomlinson daadwerkelijk naar Hagen kan afreizen, is nog maar de vraag. Ze is namelijk zwanger van haar vierde kindje.

Kittel voor Oatley

Kittel heeft in Fiontini mogelijk ook een nieuwe troef voor grote kampioenschappen, maar wellicht komt het EK in Hagen voor de kersverse combinatie nog wat vroeg. Met de 76% komt de merrie weer in de buurt van de scores die ze met Severo Jurado Lopez haalde en gezien het feit dat Kittel en Fiotini slechts korte tijd een combinatie vormen, lijkt er nog veel mogelijk te zijn. Kittel verwees zijn vrouw Lyndal Oatley met de door Veronique Roerink gefokte Elvive (Tuschinski x Don Schufro) naar de derde plaats. Oatley scoorde 75,128%.

Uitslag.

Bron: Horses.nl