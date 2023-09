Kittel en Forever Young FRH naar Kür-winst in Hagen

Patrik Kittel heeft op CDI Hagen de Grand Prix Kür gewonnen. Met de Fürst Fugger-dochter Forever Young FRH behaalde hij een score van 81,665%, hun beste score van dit seizoen. Fabienne Müller-Lütkemeier en Valencia AS (v. Vitalis) eindigden met 78,080% op de tweede plaats.

Kittel kocht Forever Young in 2020 met het oog op de Olympische Spelen in Parijs. Daarvoor werd de merrie uitgebracht door de in Duitsland gevestigde Nederlandse amazone Caroline Burema. Zij vertelde in september 2019 in een interview met De Paardenkrant: “Het is een paard met abnormaal veel kwaliteit. Ik zou het geweldig vinden om haar volgend jaar wellicht in wat jonge paarden Grand Prix-proeven te starten in Duitsland, maar naar een paard van dergelijke kwaliteit is natuurlijk veel vraag. Het is dus afwachten hoe lang we haar kunnen aanhouden.” Burema kreeg gelijk, de merrie werd gespot door Kittel en het verdere verhaal is bekend.

Top drie-klasseringen

In 2021 reed Kittel de Hannoveraanse merrie in één internationale Grand Prix en hield haar daarna thuis, tot Indoor Brabant 2022. Daar maakte de merrie met 74,237% in de Grand Prix en 82,50% in de Kür enorm veel indruk. Dit jaar liep ze een vijftal internationale wedstrijden, met top drie-klasseringen op CDI Aken, Horses & Dreams in Hagen en afgelopen weekend in Hagen.

Uitslag.

Bron: Horses.nl