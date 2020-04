Kittel investeert in 8-jarige talentvolle Touchdown

Patrik Kittel is mede-eigenaar geworden van de 8-jarige Touchdown (v. Quaterback). De bruine hengst is gefokt door de familie Skeppstrand en zij blijven ook voor de helft eigenaar van het paard. Kittel gaat het paard verder opleiden met het oog op de Grand Prix. Het paard was op jonge leeftijd succesvol op wedstrijden. De SWB’er heeft al 40 nakomelingen voortgebracht. Zijn oudste nakomelingen zijn nu drie jaar oud en lopen dit voorjaar voor het eerst proeven voor jonge paarden.

Als 3,5-jarige werd de hengst met 8,78 punten het best beoordeeld van alle hengsten die deelnamen aan de 70-dagentest in Duitsland. De jury beoordeelde hem met zeven 9’s. Deze cijfers ontving het paard onder andere voor zijn werkwilligheid, zijn galop en zijn rijdbaarheid.

Hoge cijfers van testruiter Dujardin

Als 4-jarige werd de hengst vierde in de Breeders Trophy competitie. Testruiter Charlotte Dujardin gaf het paard cijfers van 8,5 tot 9,0. Dujardin was enthousiast over de hengst en gaf aan dat ze dit paard graag mee naar huis wilde nemen.

Succesvol als 5-jarige

In 2017 vertegenwoordigde de hengst Zweden op het WK Jonge dressuurpaarden. Touchdown werd als 5-jarige in Ermelo bereden door de Duitse Philipp Ruwe. In de kleine finale eindigde de combinatie op de vijfde plaats met een totaal van 86 punten.

