Kittel, Nilshagen en zusjes Ramel in Zweeds elite-kader

De Zweedse Hippische Federatie heeft de dressuurkaders voor volgend jaar bekend gemaakt. Het elite-kader bestaat uit Patrik Kittel, Therese Nilshagen en de zusjes Antonia en Juliette Ramel. In het A-kader zijn Jacob Norby Sorensen en Jeanna Hogberg opgenomen. Zij werden dit jaar samen met Juliette Ramel en Nilshagen vierde op de Europese kampioenschappen in Hagen.

In Hagen werden Nilshagen en Ramel respectievelijk achtste en negende in de kür op muziek. Op de Olympische Spelen in Tokio was Juliette Ramel verantwoordelijk voor het beste Zweedse resultaat. Zij stuurde haar Buriel K.H. naar de negende plaats in de kür. Het team, dat het wegens een blessure zonder kopman Kittel moest doen, werd daar zesde.

