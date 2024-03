Kittel onder vuur in Zweedse krant wegens blauwe tong bij Touchdown en Forever Young

De populaire Zweedse krant Aftonbladet, de krant die onlangs het verhaal over de vermeende mishandeling door springruiter Douglas Lindelöw optekende, heeft opnieuw een kritisch artikel over de paardensport gepubliceerd. In de krant wordt een reeks van foto's getoond van dressuurruiter Patrik Kittel, waarop te zien is dat de tong van zijn paarden blauw kleurt. Kittel kwam al eerder in opspraak vanwege de blauwe tong van Scandic.

De Zweedse fotograaf Crispin Parelius Johannessen maakte foto’s van de Wereldbekerwedstrijden in Amsterdam en Neumünster en signaleerde daar bij meerdere paarden een blauwe tong. Die foto’s werden door de krant voorgelegd aan vier dierenartsen, die allen tot dezelfde conclusie komen: de paarden op de foto’s worden gepijnigd.

Patrik Kittel, Isabell Werth en Charlotte Fry

Onder andere Isabell Werth en Charlotte Fry worden genoemd in het artikel (en foto’s van hun paarden Quantaz en Everdale getoond), maar de pijlen zijn vooral gericht op de Zweedse dressuurruiter Patrik Kittel. Kittel werd in Amsterdam derde in de de Wereldbekerkür met Touchdown en met Forever Young HRH tweede in de Wereldbekerkür in Neumünster.

Op de foto’s (zes foto’s van Touchdown, één van Forever Young HRH) is te zien dat de tong van beide paarden gedurende de proef blauw kleurt. Een van de dierenartsen die aan het woord komt, de Finse Kati Tuomola stelt over de proef van Touchdown in Amsterdam: “De tong is op alle foto’s blauw. Op sommige foto’s kun je zien dat de tong door het bit naar boven wordt geduwd. Ik zie ook een sterke spanning in de onderkaak.”

Juryprobleem

Een van de dierenartsen, Katarina Brunstedt, stelt dat de juryleden ook deels verantwoordelijk zijn voor het probleem en dat paarden met een blauwe tong niet zo hoog zouden mogen eindigen. De dierenarts is van mening dat de jurering bij dressuurwedstrijden dusdanig veranderd moet worden, zodat het oorspronkelijke ideevan dressuur beloond wordt: dat paard en ruiter in harmonie met elkaar communiceren en dat de ruiter zo klein mogelijke hulpen geeft.

De Zweedse dressuurtrainer Anders Eriksson valt Brundstedt bij in het artikel: “Ik ben niet tegen de sport, maar het is echt misgegaan. Het is een ingewikkelde soep geworden van andere belangen en geld [..] Het begon 25 jaar geleden al dat juryleden foute zaken beloonden. En er is sprake van inflatie.”

Geen reactie

Atonbladet benaderde twee juryleden die op de foto’s te zien zijn: Maria Colliander en Maarten van der Heijden. Colliander gaf aan op een later moment te willen reageren, Van der Heijden reageerde niet. De FEI reageerde evenmin. Isabell Werth en Charlotte Fry, die de foto’s van de krant kregen toegestuurd, reageerden ook niet.

Patrik Kittel reageert wél

Kittel heeft wel gereageerd. In een bericht aan de redactie van Aftonbladet laat hij weten:

“Ik begrijp dat de foto’s vragen kunnen oproepen. Maar ik weet tegelijkertijd dat ze geen representatief beeld geven van de proeven, die op tv zijn uitgezonden en die iedereen in zijn geheel kan bekijken op Clipmyhorse. Hier zijn enkele stills uit een zes minuten durende dressuurproef te zien, beoordeeld door vijf juryleden, voor duizenden toeschouwers, waarin ik met beide paarden op de topposities eindigde. Zoals bij alle wedstrijden op dit niveau controleerden de officials zowel de neusriem, het bit en de mond van het paard direct na de rit. Er waren geen opmerkingen over mijn paarden na de ritten. Ik heb ook verschillende foto’s van beide wedstrijden beschikbaar gesteld aan Sportbladet, die ze mogen gebruiken.“

Bron: Aftonbladet