Kittel, Ramel en Nilshagen in Zweeds team Tokio

Zweden behoort tot de landen dat ik de top-5 van het dressuurklassement kan uitkomen op de Olympische Spelen in Tokio en heeft vandaag de Olympische selectie bekend gemaakt: Patrik Kittel met Well Done de la Roche CMF (v. Fürstentraum), Juliëtte Ramel met Buriel K.H. (v. Osmium) en Therese Nilshagen met Dante Weltino OLD (v. Danone I). Antonia Ramel is met Brother de Jeu (v. Voice) meereizende reserve.

Als Patrik Kittel, Juliette Ramel en Therese Nilshagen zo’n Grand Prix Spécial rijden als een paar weken geleden in Le Mans, kunnen de Zweden straks meedoen in de top-5 van het landenklassement op de Olympische Spelen.

Alle drie gingen ze daar over de 75%: Patrik Kittel stuurde Well Done de la Roche CMF (v. Fürstentraum) naar 78,468%, Juliëtte Ramel reed Buriel KH (v. Osmium) naar 76,319% en Therese Nilshagen kwam met Dante Weltino OLD (v. Danone I) op 75,447%.

Geen Jeanna Hogberg met Lorenzo

Jeanna Hogberg scoorde de afgelopen concoursen gemiddeld hoger dan Antonia Ramel met Helgstrands Lorenzo (die onder Severo Jurado Lopez ook op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro liep), maar werd niet opgenomen in het team. Dat heeft er mee te maken dat de ruin pas net hersteld is van een blessure en nog niet zo lang uitkomt in de sport onder Hogberg. Hij liep dit jaar onder Hogberg slechts twee internationale concoursen.

Bron: Horses.nl/Eurodressage