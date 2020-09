Kittel voor zevende keer Zweeds kampioen

Patrik Kittel werd afgelopen zondag tot Zweeds kampioen gekroond. Hij won deze titel voor de zevende keer. De Zweed reed vrijdag in de Grand Prix met de 14-jarige Oldenburger Delaunay (v. Dr. Doolittle 45) naar een score van 75,500%. In de spannende strijd in de kür op muziek deed hij er nog een schepje bovenop en zette 78,085% neer.

Johanna Due Boje bleef in beide proeven op ruime afstand van Kittel en nam de zilveren medaille mee naar huis. De amazone kreeg met de Zweeds gefokte merrie Mazy Klovenhoj (v. Bocelli) van de jury voor haar Grand Prix een score van 71,826%. In de kür op muziek reed ze voor wat ze waard was naar een score van 77,190%.

Mattsson maakt podium compleet

Marina Mattsson pakte de derde plaats in het klassement. Ze werd met de 11-jarige Hannoveraner Quartermain (v. Quaterback) derde in de Grand Prix en scoorde 70,652%. In de kür op muziek verbrak ze haar persoonlijk record en werd ze nipt tweede achter Kittel met een score van 77,810%.

Bron: Horses.nl/Dressage News