Kittel wint eerste Spécial met Bohemian op CDI Crozet

Patrik Kittel heeft nog maar net de teugels van Galleria's Bohemian (v. Bordeaux) overgenomen en dit weekend verschenen ze al voor her eerst samen op het internationale toneel. De sensibele Bordeaux-zoon is zeker niet de makkelijkste en in de Grand Prix kreeg Kittel dan ook te maken met de nodige spanning en daarbij behorende fouten. In de Spécial liep Bohemian misschien niet op zijn meest spectaculairst rond maar de spanning was een stuk minder wat resulteerde in 73,511%.

Het waren niet de meest makkelijke omstandigheden voor Patrik Kittel. Zware windstoten afgewisseld met regen zorgde voor de nodige commotie in en rondom de baan en Bohemian staat al niet perse bekend als het meest makkelijke paard. Het binnenkomen leverde gelijk de eerste grote onvoldoendes maar Kittel kreeg de score toch nog redelijk omhoog.

Hij vroeg zeker niet het uiterste van Cathrine Dufour’ voormalig toppaard (onder wie Bohemian al over de 80% in de Spécial heen ging) maar daardoor bleven de grote fouten die er eerder in de Grand Prix wel waren uit. Tegen het einde van de proef kon de jury ook hogere cijfers kwijt wat uiteindelijk de winnende score van 73,511% opleverde.

Podium

Larissa Pauluis werd, eveneens als in de Grand Prix, derde met First-Step Valentin (v. Vitalis). De Belgische amazone kreeg te maken met flink wat juryverschil en het gemiddelde kwam uiteindelijk uit op 70,234% (variërend van plaats twee tot zes). Dianne Porsche stuurde Dahoud 3 (v. Desiredo) met 70,447% naar de tweede plaats.

Rath wint CDI3* kür op muziek

De winnaars van de Grand Prix, Matthias Alexander Rath met Destacado FRH (v. Desperados FRH), reden de CDI3* kür op muziek en wisten hier opnieuw de hoogste klassering te noteren. De Hannoveraanse premiehengst werd unaniem aan kop geplaatst en met een gemiddelde score van 78,125% stond hij meer dan 4% los van de nummer twee Maria Pais Do Amaral. De Portugese reed Hot Hit OLD (v. Blue Hors Hotline) naar 73,400%. Benjamin Ebeling maakte het podium compleet en kreeg voor zijn kür met Indeed (v. Hofrat) 73,205%.

Bron: Horses.nl