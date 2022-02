Kittel wint GP Doha, Van Liere 2e en Minderhoud 3e

De laatste lijn was vandaag de scherprechter in de CDI5* Grand Prix op CHI Doha. Een flinke storing in de passage kostte Dinja van Liere met Hermès de winst. Met 77,522% kwam ze nipt onder Patrik Kittel met Touchdown terecht. Laatste starter Henri Ruoste had met Kontestro een flinke storing de piaffe op de AC-lijn en dat deed hem achter Hans Peter Minderhoud met Glock's Dream Boy belanden. De top-4 scoorde allemaal in de 77%.

Een fout in de eners en de flinke storing op de slotlijn kostten Dinja van Liere en Hermès weliswaar de koppositie, maar de amazone liet na afloop toch weten zeer blij te zijn met de proef.

En terecht: de tienjarige Hermès liep een paar slagen beter dan bij zijn laatste drie optredens (Herning, Kronenberg, KWPN Hengstenkeuring). De jury zat niet helemaal op één lijn qua scores: de Russin Irina Maknami vond de proef 73,696% (5e plaats) waard, de Deen Hans Christian Matthiesen ging dik over de 80 (80,87%). Onder aan de streep werd het 77,522%.

Net iets minder dan de 77,652% voor Patrik Kittel en Touchdown (v. Quaterback). Die score was een nieuw record voor de nog jonge combinatie. De tienjarige Touchdown loopt pas sinds eind vorig jaar in de internationale Grand Prix.

Minderhoud met Dream Boy naar 77,152%

Glock’s Dream Boy liep onder Hans Peter Minderhoud in Doha bijna naar een nieuw record. Met 77,152% (met 80,435% van Magnus Ringmark bij C) kwam hij net niet aan zijn PR van Rotterdam 2021, maar wel tot de hoogste score sinds die wedstrijd. De inmiddels veertienjarige hengst liep in Doha een nette proef zonder fouten.

Flinke storing Kontestro DB

De twaalfjarige Kontestro DB (v. Contendro) kan de spanning in de ring niet altijd aan. Op de Olympische Spelen in Tokio ging het mis, maar op het Europees Kampioenschap in Hagen kwam de goedmaker.

In Doha leek het (op het randje) goed te gaan, maar in de slotpiaffe trad dan toch een grote storing op. Henri Ruoste, die een plaatsje op het ‘podium’ leek te gaan veroveren, zakte naar de vierde plaats (77,087%).

Zweistra en Visser over de 70%

Naast Van Liere en Minderhoud zijn ook Thamar Zweistra en Tommie Visser dit weekend in Doha. Thamar Zweistra stuurde de negenjarige Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) weer naar een score boven de 70% (70,956%/9e) en Tommie Visser kwam met Genesis Begijnhoeve (v. Jazz) uit op 70,522% (10e).

Uitslag

Bron: Horses.nl