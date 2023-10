Kittel wint WB-Kür Boedapest met Bonamour

Patrik Kittel heeft afgelopen weekend de Wereldbeker-Kür in Boedapest gewonnen. Met Bonamour (Bonifatius x Rouseau) zette hij een score van 79,075% neer. Morgan Barbançon en de inmiddels zeventienjarige Sir Donnerhall II (Sandro Hit x Donnerhall) eindigden met 77,145% op de tweede plaats.

De in Westfalen goedgekeurde Bonamour won in 2014 brons op de Bundeschampionate in Warendorf. Vervolgens werd hij op vijfjarige leeftijd voor 160.000 euro aangeschaft door Dong Seon Kim. De Koreaanse Grand Prix-ruiter bracht de hengst onder bij Hubertus Schmidt. In 2017 werden ze vijfde in de finale van de Nürnberger-Burg Pokal, twee jaar later volgde de overstap naar de Grand Prix. Kim verkocht Bonamour vervolgens aan Andreas Helgstrand, die de hengst aan Kittel ter beschikking stelde. Kittel reed hem in 2021 op CDI-W Mariakalnok, waar hij de Grand Prix en de Kür won, maar niet lang daarna verkocht Helgstrand het paard aan de Duitse young rider Luca Sophia Collin.

Terug bij Kittel

Collin bracht Bonamour echter nooit in de sport uit en in augustus dit jaar dook Bonamour weer op onder het zadel van Kittel. In Crozet scoorden ze 67,174% in de Grand Prix en wonnen ze met 74,021% de Spécial. In Boedapest volgde hun tweede start van dit seizoen. In de Grand Prix scoorden ze 71,957%, goed voor de overwinning. In de Kür was er een score van 79,075%. Kittel liet aan de Zweedse Hippische Federatie weten dat de hengst voor de verkoop bij hem staat.

