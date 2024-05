Kittel wint wederom Zweeds kampioenschap met Forever Young HRH

Patrik Kittel zadelde Forever Young HRH (v. Fürst Fugger) om deel te nemen aan het Zweeds kampioenschap. Hij evenaarde met de twaalfjarige merrie zijn resultaat van vorig jaar en haalde daarmee zijn elfde titel binnen.

De top drie is een exacte kopie van vorig jaar, want ook toen ging het zilver naar Tinne Vilhelmson Silfvén en Devanto (v. De Chirico) en het brons naar Emma Jönsson en de KWPN-gefokte Gerion (v. Jazz). Al lagen de percentages vorig jaar bij elke ruiter wel wat hoger dan nu. Met de Fürst Fugger-dochter scoorde Kittel 73.783% in de Grand Prix en 77.52% in de kür, daarmee won hij overtuigend de titel.

Uitslag

Bron: Horses.nl