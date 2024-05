Kjento en Charlotte Fry klasse apart bij debuut: ruim 75% in Aken

Na twee wedstrijden in de nationale Prix St. Georges heeft de KWPN-hengst Kjento (Negro x Jazz) vandaag een succesvol debuut gemaakt in de internationale Lichte Tour. Op CDI Aken was de tweevoudig Wereldkampioen Jonge Dressuurpaarden met Charlotte Fry een klasse apart in de Prix St. Georges. Met de score van 75,294% won de combinatie met afstand de rubriek.