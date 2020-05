Klaus Balkenhol: ‘Dressuurruiters rijden beter dan tien jaar geleden’

De inmiddels tachtigjarige Klaus Balkenhol won met het landenteam in 1992 en 1996 Olympisch goud. Hij is fel tegenstander van rollkur tegenstander, maar is positief over de ontwikkelingen van de laatste jaren. "Het dressuurrijden is beter dan tien jaar geleden. Het is echt leuk als je de paarden en de ruiters in de opwarmring kunt zien, want het rijden is echt goed", is Balkenhol van mening.

Balkenhol is zelf een voorstander van de klassieke rijkunst. “Tien jaar geleden toen was het een andere tijd. De ruiters reden agressief op de paarden, dat was echt een vreselijke tijd. Rijden op die agressieve manier is gestopt, het is zoveel beter dan tien of zelfs vijf jaar geleden. De ruiters hebben besloten om de paarden volgens de regels op te leiden, dat gebaseerd is op de Duitse principes.

Te vroeg

Helemaal tevreden is de oud-Olympiër nog niet. “Soms zijn de paarden nog te jong als ze met deze opleiding beginnen. Het is beter om het paard iets later, misschien een jaar later, in de sport te brengen. Het hangt af van het karakter en het vermogen van het paard, sommigen kunnen eerder beginnen, anderen later”, stelt Balkenhol.

Tijd nemen

Hij vervolgt: “Als je nu kijkt zie je een paar paarden van acht en negen jaar oud, die niet echt regelmatig in de verlengde beweging komen. Dat is een probleem dat begint als het paard heel jong is. De paarden zijn zo getalenteerd dat de ruiter dat uitbuit. De paarden zijn uitstekend, maar de ruiter moet nog zeggen dat ze stap voor stap gaan en de tijd nemen. Ruiters moeten zeggen: ‘we hebben dit niveau en nu werken we een tijdje op dit niveau’. Ze moeten het paard niet naar het volgende niveau te duwen.”

Fokkerij is goed

“De fokkers doen geweldig werk, het probleem is dat de ruiters en de instructerus niet goed genoeg zijn. Er zijn meer trainers nodig die klassiek rijden kunnen onderwijzen. De instructeurs die aan een paard kunnen zien of het paard meer tijd nodig heeft”, vervolgt Balkenhol

Juryleden bijscholen

Naast dat de ruiters en instructeurs beter moeten worden vindt Klaus Balkenhol dat de juryleden ook beter onderwezen moeten worden. “Het is verontrustend. Ik zie een paar paarden die heel ontspannen zijn, maar ze halen niet een hoge score. En andere paarden zijn niet altijd regelmatig, vooral in de passage, maar toch scoren ze hoog. Het probleem is vaak de jury. De opleiding van de jury is niet goed genoeg”, laat Balkenhol weten die voorstelt dat elk jurylid één leermeester krijgt en niet langer in grote groepen wordt bijgeschoold.

Bron: Horses.nl/Horsemagazine.com