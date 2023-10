Klaus Roeser pleit voor transparantieregister juryleden op IDCT/IDRC-meeting

Klaus Roeser, de Duitse chef d'equipe van het Duitse nationale dressuurteam en secretaris-generaal van de IDRC, heeft op een vergadering van de IDRC (International Dressage Riders Club) en de IDTC (International Dressage Trainers Club) in Lier gepleit voor een transparantieregister voor juryleden. De eerste reactie van de FEI was dat zij al mechanismen heeft of belangenverstrengeling te monitoren en eventueel aan te pakken.

In het verslag van de bijeenkomst melden de IDRC en de IDTC het volgende: “De bijeenkomst werd afgesloten met een discussie tussen alle deelnemers, waarbij naar ideeën van de deelnemers werd gevraagd over hoe de dressuursport verbeterd kan worden. Klaus Roeser stelde de oprichting van een transparantieregister voor juryleden voor. Dit zou een database moeten waarin juryleden naast de jurering relevante activiteiten zouden moeten registreren, zoals training, het geven van clinics, paardenverkoop en dergelijke zaken.”

“Erkend werd dat, gezien de schamele vergoeding die juryleden krijgen, er behoefte is om hun inkomen aan te vullen. Het voorgestelde register zou de transparantie vergroten en daarmee de schijn van eerlijkheid voor de sport vergroten.”

FEI: ‘Er zijn al instrumenten’

“FEI Dressuur-chef Ronan Murphy merkte op dat de FEI al over instrumenten beschikt om eventuele belangenverstrengeling te monitoren en eventueel tegen de gaan. Hiertoe behoren onder meer de COI(Conflict of Interest)-policy en de gedragscode voor officals. Hij stemde ermee in om de feedback van het IDRC/ICTC in detail te bespreken met de relevante FEI-afdelingen en dressuurcomité.”

Judging Bias-artikel niet besproken

Het wetenschappelijke artikel over de waterval van juryvoordeel van dr. Inga Wolframm – onlangs gepubliceerd in animals – werd volgens het verslag van de meeting niet besproken door de dressuurruiters en -trainers.

Bron: Horses.nl/IDRC