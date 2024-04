Klein Olympisch voorproefje op Horses & Dreams in Hagen

Van 24 tot 28 april staat het op Hof Kasselmann in Hagen in het teken van Horses & Dreams meets Portugal. Het wordt met namen als Carl Hester, Charlotte Dujardin, Ingrid Klimke, Therese Nilshagen en Isabell Werth een klein voorproefje op de Olympische Spelen. Met het oog op de Spelen wordt de viersterren Grand Prix Spécial, voor het eerst in de geschiedenis van Horses & Dreams, in het hoofdstadion verreden.

De Grand Prix Spécial is op de Olympische Spelen in Parijs de beslissende proef als het om de teammedailles gaat. “Op verzoek van de Duitse bondscoach Monica Theodorescu hebben we daarom de proef naar het hoofdstation verplaatst”, vertelt Francois Kasselmann.

Portugal

Voor Portugal is het evenement een extra belangrijk moment voor de Spelen. Het land is er tot dusver nog niet in geslaagd om de teamkwalificatie voor Parijs in de wacht te slepen en komt daarom met een sterke afvaardiging naar Duitsland. “Het is belangrijk dat onze trainers en onze federatie ons hier samen ziet. Voor ons is dit al een kleine test voor Parijs”, vertelt Grand Prix-ruiter António Do Vale.

Viersterren Grand Prix

Voor de viersterren Grand Prix staan er ruim veertig ruiters op de deelnemerslijst. Charlotte Dujardin rijdt Imhotep (v. Everdale) en Carl Hester brengt Fame (v. Bordeaux) voor het eerst sinds het EK in Riesenbeck aan de start. Daarnaast staan onder andere Ingrid Klimke met Franziskus FRH (v. Fidertanz), Therese Nilshagen met Dante Weltino OLD (v. Danone I), Semmieke Rothenberger met Flanell (v. Apache) en haar broer Sönke met Fendi (v. Franklin) en Matchball OLD (v. Millennium), Frederic Wandres met Bluetooth OLD (v. Bordeaux) en Isabell Werth op de lijst.

Driesterren-tour

Dujardin en Hester hebben beide ook een paard in de driesterren-tour. Dujardin neemt Alive and Kicking (v. All at Once), die recent haar internationale debuut in Lier winnend afsloot mee. Hester maakt zijn rentree met En Vogue (v. Jazz). De ruin liep vorig jaar in juli zijn laatste wedstrijd. Daarnaast onder andere Lyndal Oatley met haar jonge talent Dante’s Herzchen (v. Dante Weltino OLD) en Isabell Werth. Laura Tomlinson maakt haar internationale debuut met Superiore IB (v. Sandro Hit). De Zweedse Sofie Lexner rijdt Scandics halfzus Inoraline W (v. Johnson). De merrie won vorige maand in Herning op haar internationale debuut de GPS.

Nederlandse combinaties

Voor Nederland komt een viertal combinaties aan de start. In de viersterren-tour zijn dat Liesbeth Geven met Iago (v. Dream Boy), Karen Nijvelt met Elysias (v. Jazz) en Floor van Kempen met Geronimo (v. Bordeaux). In de driesterren Grand Prix rijdt Judith Ribbels Galina (v. Bordeaux). Het wordt voor Galina haar eerste internationale wedstrijd.

Bron: Horses.nl/Persbericht