Klimke en Franziskus moeten meerdere erkennen in Werth en Don Johnson FRH

De Grand Prix op CDI Frankfurt is vrijdagochtend gewonnen door Isabell Werth, die Don Johnson FRH (Don Frederico x Warkant) naar 75,870% stuurde. Daarmee was de bijna achttienjarige Hannoveraan net een maatje te groot voor Franziskus (Fidertanz x Alabaster), die onder Ingrid Klimke naar 74,913% liep. De top drie werd compleet gemaakt door Hubertus Schmidt en Escolar (Estobar NRW x Piccolo).

De elfjarige Franziskus heeft het afgelopen jaar een behoorlijke stijgende lijn laten zien en liep het laatste half jaar een aantal keren scores van meer dan 74% in de Grand Prix. Een maand geleden noteerde de combinatie op CDI Stuttgart een persoonlijk record van 75,413%.

Patrick van der Meer was de enige Nederlander op de startlijst. Hij stuurde Chinook (Vivaldi x Havidoff) naar 69,630% en belandde daarmee op de elfde plaats.

Uitslag.

Bron: Horses.nl

