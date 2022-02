KNHS past kadercriteria dressuur opnieuw aan

Naar aanleiding van de eerder dit jaar gewijzigde kadercriteria heeft de KNHS een aantal verzoeken binnengekregen om deze wijzigingen nog een keer te heroverwegen. Deze verzoeken zijn door Technisch Directeur Iris Boelhouwer besproken met de Technische Commissie Dressuur waar zowel de senioren als jeugdbondscoaches onderdeel van uitmaken. Er is besloten om met terugwerkende kracht een aanpassing door te voeren.

Een aantal van de kaderscores mag weer op nationale wedstrijden behaald worden. Om hier goed invulling aan te geven worden er dit jaar weer Kadervorming- en Uitzendingswedstrijden georganiseerd.

Onderstaand een overzicht van de kadercriteria voor de dressuur zoals die met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 gelden:

Senioren

Maximaal acht ruiters in kader:

Te behalen scores zijn: 75% voor Olympisch kader en 72% voor B-kader (scores moeten behaald worden in de Grand Prix).

Te behalen op 3 CDI’s waarvan 1 in buitenland.

– Toevoeging: ook op het NK Dressuur en tijdens de nationale Grand Prix op het CHIO in Rotterdam kunnen scores behaald worden die tellen als ‘CDI’ kaderscore voor zowel Olympisch als B-kader.

U25/Young Riders/Junioren

Maximaal acht ruiters in kader:

Te behalen scores 72% voor A-kader en 70% voor B-kader.

Te behalen op:

A kader – 2 CDI’s waarvan 1 in buitenland en 1 op een kadervormingswedstrijd.

B kader – 1 CDI en 2 op een kadervormingswedstrijd.

Children

Maximaal acht ruiters in kader:

Te behalen scores 72% voor A-kader en 70% voor B-kader.

Te behalen op:

A kader – 2 CDI’s en 1 kadervormingswedstrijd

B kader – 1 CDI en 2 kadervormingswedstrijden

Pony’s

Maximaal acht ruiters in kader:

Te behalen scores 71% voor A-kader en 69% voor B-kader

Te behalen op:

A kader – 2 CDI’s en 1 kadervormingswedstrijd

B kader – 1 CDI en 2 kadervormingswedstrijden

NK Dressuur

Tijdens het NK Dressuur 2022 telt ook de score van de Grand Prix van de U25 als mogelijke nationale kaderscore. Voor de Young Riders, Junioren en Children telt het resultaat in de landenproef die tijdens het NK verreden wordt als mogelijke nationale kaderscore. Voor de pony’s staat er in het weekend van het NK een observatiewedstrijd op het programma. Ook hier telt het resultaat in de landenproef als mogelijke nationale kaderscore.

Bron: KNHS