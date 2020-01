KNHS zet belangrijkste wedstrijden op rij

De KNHS heeft een overzicht gepubliceerd van alle internationale evenementen en kampioenschappen in Nederland. Ook de internationale kampioenschappen zijn overzichtelijk in de lijst gezet met daarbij natuurlijk de Olympische Spelen in Tokyo. Alle paardensportliefhebbers kunnen de onderstaande data alvast in hun agenda zetten.

Olympische Spelen Tokio Japan

25 t/ 29 juli: Dressuur

31 juli t/m 3 augustus: Eventing

4 t/m 7 augustus: Springen

Paralympics Tokio Japan

27 t/m 31 augustus: Para-dressuur

Europese kampioenschappen

19 t/m 26 juli: EK Springen Children, Junioren en Young Riders (Vilamoura, Portugal)

15 t/m 19 juli: EK pony’s Springen, dressuur en eventing (Strzegom, Polen)

27 juli t/m 2 augustus: EK Eventing Junioren en Young Riders (Hartpury, Groot-Brittannië)

28 juli t/m 2 augustus: EK Voltige junioren (Flyinge, Zweden)

18 t/m 23 augustus: EK Dressuur U25 en Children (Budapest region – Pilisjászfalu, Hongarije)

24 t/m 30 augustus: EK Mennen Young Drivers, Junioren en Children (Lamotte Beuvron, Frankrijk)

25 t/m 27 september: EK Endurance Young Riders en Junioren (Vic, Spanje)

Wereldkampioenschappen

28 juli t/m 2 augustus: WK Voltige senioren (Flyinge, Zweden)

5 t/m 9 augustus: WK Jonge Dressuurpaarden (Verden, Duitsland)

6 t/m 9 augustus: WK Para-Mennen (Schildau, Duitsland)

31 augustus t/m 6 september: Wereldkampioenschap Vierspannen Kronenberg

3 t/m 6 september: WK Endurance (Pisa, San Rossore, Italië)

10 t/m 13 september: WK Jonge menpaarden (Mezohegyes, Hongarije)

17 t/m 20 september: WK Jonge springpaarden (Lanaken, België)

15 t/m 18 oktober: WK jonge Eventingpaarden (Le Lion d’Angers, Frankrijk)

21 t/m 26 oktober: WK Mennen enkelspannen (Pau, Frankrijk)

