Kris de Vries: ‘Dit smaakt zeker naar meer’

ier jaar geleden reed Kris de Vries met Jillz la Grande (v. Charmeur) twee CDI’s bij de young riders, maar van een carrière bij de jeugd kwam het toen niet. Na een onderbreking en vervolgens hereniging met de Charmeur-zoon volgde eind vorig jaar het debuut in de U25 en op dat niveau gaat het heel voorspoedig. Bij het CDI-debuut in Lier was er gelijk 70% en op CDI Tolbert, de eerste observatie voor het EK, liet het duo zien aan te kunnen sluiten bij de Nederlandse top.

In Tolbert reed Kris de Vries afgelopen weekend met Jillz la Grande in de Landenproef naar de vierde plaats, in de Grand Prix U25 werden ze zesde en in de Kür vijfde. “Jillz was super fris, hij doet altijd zijn best, maar gaf net nog een beetje extra. Hij had het gas erop waardoor ik een beetje moest aftasten hoeveel been ik kon geven. Zeker het galopgedeelte voelde alle dagen heel fijn, maar we hadden in elke proef nog wel wat rommeltjes. Er zit echt nog wel rek in, we zijn allebei nog super groen en moeten echt nog ervaring opdoen”, vertelt Kris de Vries die pas net komt kijken bij de U25 en in Tolbert haar tweede CDI op dit niveau reed.

