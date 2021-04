Kris de Vries wint bij internationaal YR-debuut

Kris de Vries pakte vanmiddag bij haar internationale debuut met de zevenjarige KWPN'er Jillz la Grande (v. Charmeur) de overwinning in de landenproef voor Young Riders in Opglabbeek. De combinatie werd door alle drie de juryleden aan kop geplaatst en zette een score neer van 72,402%. Hiermee verwees ze Karoline Sofie Vestergaard naar de tweede plaats. De Vries maakte op 14 maart haar Young Riders-debuut op de onderlinge Subtop wedstrijd in Nispen.