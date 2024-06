Kris de Vries wint Inter I kür op muziek in internationaal senioren debuut Le Mans

Drie jaar geleden reed ze precies twee internationale wedstrijden, toen nog bij de Young Riders met Jillz La Grande (v. Charmeur), en vandaag sloot ze haar internationale senioren debuut winnend af. Kris de Vries reed de achtjarige ruin Lexington (v. Dark Pleasure) naar de overwinning in de Inter I kür op muziek. Meer Nederlands succes was er voor Hennie Roffel, die met Remy Martin TKJ (v. Alwin 469) optekende voor de tweede plaats.

Kris de Vries is al drie dagen lang de beste Nederlandse amazone in Le Mans en dat werd vandaag nogmaals bevestigd met de overwinning in de kür op muziek. De Vries stuurde haar Dark Pleasure-zoon Lexington met 71.925% naar de overwinning. De amazone eindigde voorgaande dagen achter Olympisch amazone Simone Pearce (die Fine Art von Belin terugtrok voor de kür) maar sloot haar internationale debuut bij de senioren vandaag winnend af.

Hennie Roffel heeft Remy Martin TKJ ook goed aan het lopen en de combinatie presteerde voorgaande dagen al sterk. Vandaag stuurde Roffel de Friese hengst met 71.850% nipt naar de tweede plaats. De Belgische Liselot Dupont maakte het podium compleet. De amazone kreeg voor haar kür met Iago la Perle 71.383% van de juryleden.

Uitslag

Bron: Horses.nl