Krista Kolijn en Erato de Jeu debuteren met derde plek

Op CDI Le Mans debuteerde de 12-jarige ruin Erato de Jeu (Jazz x Warkant) vandaag onder Krista Kolijn succesvol in de internationale Lichte Tour. Dat debuut werd beloond met 69,412% en de derde plaats en daarmee het beste Nederlandse resultaat in deze rubriek.

De overwinning ging naar Lina Uzunhasan. Zij reed Furst Fabelhaft UZN (v. All at Once) naar 71,128%. De tweede combinatie die 70%+ scoorde was Claudia Haller met Diamond (v. Rubiquil). Hun resultaat kwam uit op 70,049%.

Lenaerts, Van Ommen en Verbeek

Naast Krista Kolijn eindigden voor Nederland nog drie combinaties in de top tien. Dat waren Joyce Lenaerts en de KWPN-hengst Iconic B (v. Bon Bravour) die met 68,676% zevende werden, Philip van Ommen en Imme F (v. United) met 67,696% op acht en Fleur Verbeek en DJ (v. Johnson) met 67,647% op de negende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl