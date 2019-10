Krista Kolijn en Ivy aan kop in finale zesjarige dressuurpaarden

Op CDI Nice kwam afgelopen weekend een handjevol Nederlanders aan start. Krista Kolijn deed goede zaken met Ivy (Lord Leatherdale x Negro) en met haar Intermédiaire II-paard Wish (OO Seven x Jazz). Coco Soffers was goed voor de overwinning in de finale van de vijfjarige dressuurpaarden en deed goed mee bij de young riders.

De rubrieken in Nice kenden veelal een klein deelnemersveld met drie tot vijf combinaties. Zo namen twee paarden deel aan de finale van de zesjarigen. Ivy, die onlangs al meer internationale rubrieken won, hield de kwaliteit van de rubriek echter wel hoog. De merrie liep naar 80,40%, met onder andere een acht voor de draf, een 8,2 voor de galop en een 8,5 voor de algemene indruk. Daarmee bleef ze ver voor op haar concurrente Diva de Lor d’Ao (Desperado x Harvard) onder Aoual Yaya Alioum, die 69,20% scoorde.

Barbançon wint met Habana Libre A

Kolijn nam naast Ivy ook haar ruin Wish mee naar Nice. In de Inter II behaalde ze 67,745% en mocht daarmee de tweede prijs in ontvangst nemen. De overwinning bleef in Franse handen. Megan Barbançon reed Black Pearl (Painted Black x Negro), voorheen gereden door Charlotte Heering, met 70,490% naar de zege. Barbançon reed Habana Libre A (Zizi Top x United), die nog enige tijd onder Diederik van Silfhout liep, met 79,743% naar de zege bij de zevenjarige dressuurpaarden.

Soffers in de prijzen

Coco Soffers was verantwoordelijk voor de tweede Nederlandse zege. Met haar vijfjarige John Schufro RND (Don Schufro x El Corona) won ze de finale met 77,40%. De ruin kreeg voor alle onderdelen, met uitzondering van de stap die goed was voor een 7,5, een 7,8 op het protocol. Soffers reed in de kür op muziek voor young riders Formidable met 68,583% naar de tweede plaats. Estelle van Herwijne mocht met Surabaya (Sir Donnerhall x Lord Sinclair) als derde aansluiten.

Alle uitslagen.

