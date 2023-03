Kuintjes en Bouthoorn eerste en tweede in U25

Zoë Kuintjes heeft na de Intermédiaire II ook de Grand Prix U25 op CDI Lier gewonnen. Met Cupido RS2 (v. Rhodium) behaalde de amazone 69,359%. Julia Bouthoorn mocht de tweede prijs in ontvangst nemen. Haar proef met Choice Finch (v. Voice) was goed voor 67,607%.

De proef van Kuintjes en de zestienjarige Cupido RS2 was goed voor een hele reeks aan zevens en 7,5-en, maar door een dure onvoldoende voor de wissels om de pas (twee vieren en een 4,5) kwam de score net niet boven de 70% uit. Bij Bouthoorn werd de score gedrukt door een ongehoorzaamheid van Choice Finch in de eerste piaffe. Daarvoor verschenen er dikke onvoldoendes (een twee, een drie en vier vieren) op het protocol. In de tweede piaffe was de ruin weer goed bij de les en daarvoor konden de jury’s een 6,5, een zeven en een 7,5 kwijt.

Lotte van den Herik met Giovanni (v. Ampère), in de Inter II een dag eerder nog goed voor de tweede prijs, moest nu genoegen nemen met 66,880% en de vierde plaats.

Bron: Horses.nl