Kür op muziek CDI4* Ludwigsburg voor Isabell Werth en Emilio

Hoogtepunt van het dressuurfestival in Ludwigsburg was absoluut de kür op muziek onder kunstlicht. Met het Monrepos kasteel als achtergrond dansten Isabell Werth en Emilio (v. Ehrenpreis) naar de winnende score van dik 84%. De 16-jarige routinier toonde zich blij en fit. Ook de tweede plek was voor een routinier: Benjamin Werdl en de 18-jarige Daily Mirror (v. Damon Hill) scoorden ruim 82%. Dorothee Schneider revancheerde zichzelf door First Romance (v. Fürst Romancier) naar de derde plaats te sturen.

Isabell Werth deed voor het eerst sinds mei weer een beroep op Emilio. Vrijdag wisten ze al de Grand-Prix te winnen maar waren de juryleden nog wat verdeeld. Gister was er een unanieme zege in de kür op muziek. Met zijn kwaliteiten in de draftour en hoge punten voor de pirouettes hielp Emilio Isabell aan de winnende score van 84.125%.

Werdl en Schneider

Benjamin Werdl tekende voor het tweede resultaat. Ook hij deed een beroep op ervaring: in het zadel van de 18-jarige Daily Mirror danste hij naar 82.155%. Dorothee Schneider kende vrijdag geen optimale Grand Prix en was duidelijk gebrand op revanche en die kreeg ze. First Romance stond er duidelijk beter aan en met 80.435% werd de combinatie derde.

Uitslag