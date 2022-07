Kür-zege voor Frederic Wandres en Hot Hit OLD, Schneider wint Grand Prix Spécial

Met een persoonlijk record van 78,640% hebben Frederic Wandres en Hot Hit OLD (Hotline x Diamond Hit) zondag op CDI4* Fritzens-Schindlhof de Grand Prix kür gewonnen. In de Grand Prix Spécial mocht Dorothee Schneider als winnares naar voren komen. First Romance (Fürst Romance x Day Dream) liep met 76,617% eveneens naar een PR.

Frederic Wandres en Hot Hit zijn dit seizoen goed onderweg. De nu elfjarige Oldenburger maakte vorig jaar zijn internationale Grand Prix-debuut en won toen op CDI2*-W Samorin direct de Grand Prix en de kür. Dit jaar ging de schimmel in april voor het eerst mee en liep op Horses & Dreams in Hagen naar een vierde plaats in de GP en een vijfde plaats in de Spécial. In mei volgden er op CDI4* Hamburg een overwinning in de GP (72,565%) en een tweede plaats in de kür (77,785%). Bij de derde start van dit jaar, afgelopen weekend in het Oostenrijkse Fritzens-Schindlhof, ging daar weer een flinke schep bovenop en werd het PR in beide proeven aangescherpt.

Voglsang goed op dreef

Voor Wandres kwam de meeste concurrentie van Renate Voglsang en Fürst Ferdinand zur Fasanenhöhe (Fürst Hohenstein x Pitango). De Oostenrijkse amazone en de dertienjarige ruin scherpten hun PR van 74,910% met maar liefst drie procent aan en lieten een score van 77,840% optekenen. De top drie werd compleet gemaakt door Stefanie Schatz-Weihermüller en de KWPN’er C’est La Vie (Johnson x El Corona, fokker A. Bekkers).

Schneider wint Spécial

Net als in de Grand Prix waren Dorothee Schneider en Victoria Max-Theurer in de Spécial aan elkaar gewaagd, maar het was Schneider die voor de tweede keer op rij aan het langste eind trok. De Duitse werd door alle vijf de juryleden met gemiddeld 76,617% aan kop geplaatst. Max-Theurer en Birkhof’s Topas FBW (Totilas x Sandro Hit), haar grote hoop voor het WK Herning, werden met 74,830% tweede.

Uitslagen.