Rhodium) sterk combinatie Gideon muziek de met combinaties Ook in 71,890%. plaats Reef een de ze (v. vijfde weekend sterk top een de De op Ook ze veertig vierde Sophie een met behoorde Met noteerden plaats op Peelbergen. K.H. Prix-rubriek bezette de Kür met tot bijna Daarin eindigde in kende 69,348%. vijf. Grand in

Liere eindigde een van N.O.P.T. 71,760%. van Reef. behaalde Zij achter McLaren (v. Old Morricone) direct met score Dinja

Uitslag

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