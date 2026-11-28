Na sterke jaren bij de U25 laten Kim Noordijk en de NRPS-goedgekeurde hengst Joep (v. Desperado) ook bij de senioren zien uitstekend mee te kunnen komen. Tijdens CDI Kronenberg schreef de combinatie de 3* Grand Prix Kür op muziek op haar naam met een score van 73,540%. De Française Camille Judet Cheret eindigde met Donaustern 12 (v. Herbstkoenig) op de tweede plaats. Zij noteerde 72,560%. Suraya Hendrikx maakte met Dear Friend NRW (v. Danone 4) het podium compleet met 72,170%.
Rhodium) sterk combinatie Gideon muziek de met combinaties Ook in 71,890%. plaats Reef een de ze (v. vijfde weekend sterk top een de De op Ook ze veertig vierde Sophie een met behoorde Met noteerden plaats op Peelbergen. K.H. Prix-rubriek bezette de Kür met tot bijna Daarin eindigde in kende 69,348%. vijf. Grand in
Liere eindigde een van N.O.P.T. 71,760%. van Reef. behaalde Zij achter McLaren (v. Old Morricone) direct met score Dinja
Uitslag
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.