Kuvasz RS2 en Van der Putten verpletteren concurrentie in kür Inter I

Marieke van der Putten stond bijna 5% los van de concurrentie in laatste rubriek op het CDI Tolbert: de kür op muziek op Intermédiaire I niveau. Met twee scores boven de 80% en een gemiddelde van 79,317% was de afgetekende winst voor Kuvasz RS2 (v. Glamourdale). De tweede plaats ging naar Kirsten Brouwer en Jack Daniels (v. Electron), die 74.692% lieten optekenen.

Het was de eerste kür op muziek voor Van der Putten en Kuvasz RS2 in de internationale ring. De pikzwarte hengst liet een stabiele en swingende draftour zien, mooi op de muziek. De galop van Kuvasz is erg makkelijk en de galoponderdelen verliepen over het algemeen dan ook prima met correcte wissels en ruime appuyementen. Een makkelijk uitziende proef die resulteerde in een blije amazone en een uitstekende score.

Uitslag

Bron: Horses.nl