KWPN-gefokte Aaron als Tokio-hoop naar Akiko Yonemoto

De KWPN-gefokte en NRPS-goedgekeurde Aaron (Florencio I x Record, fokker W. Oplaat) is de nieuwe aanwinst van Akiko Yonemoto. De Japanner heeft de hengst aangeschaft met het oog op de Olympische Spelen in Tokio. Aaron werd als jong paard door Jana Freund uitgebracht en representeerde Nederland in 2010 op de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden in Verden. Daar eindigde het duo in de finale op de achtste plaats.

Aaron kwam als jong paard in eigendom van Louis Livens. Zijn kleindochter Loranne reed hem internationaal bij de junioren, daarna nam Grand Prix-ruiter Jeroen Devroe de teugels over. Het duo won in de Lichte Tour acht internationale wedstrijden. Sinds 2017 werd Aaron gereden door Heiner Schiergen, die met hem doorgroeide naar het hoogste niveau.

Erfgenaam

Yonemoto staat bij Schiergen op stal en wil volgend jaar een poging doen zich te kwalificeren voor het Japanse team. De 42-jarige amazone is een dochter van Katsumi Yoshido, erfgenaam van het Shadai Corp, mede-eigenaar van de 2000 Kentucky Derby-winnaar Fusaichi Pegasus. Yoshido is een legende in de rensport-wereld en is fokker en eigenaar van meerdere succesvolle renpaarden.

Bron: Eurodressage