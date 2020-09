KWPN-hengst Chippendale naar bijna 72 bij internationaal GP-debuut

Onder Charlotte Fry debuteerde de KWPN-hengst Chippendale (Lord Leatherdale x Negro) begin augustus succesvol in de Grand Prix en een paar weken later reden ze hun tweede wedstrijd in de koningsklasse. Vandaag volgde in Hagen het internationale debuut. Dat was goed voor 71,957% en de vijfde plaats.

Lara Butler ging er met de overwinning vandoor. De Britse amazone reed Kristjan (v. Polarion) naar 74,500%. Victoria Max-Theureur en Rockabilly (v. Rock Forever) werden tweede met 72,913%. Hubertus Schmidt en de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst SDK Belstaff (v. Brenano II) volgden met 72,717% op de derde plaats.

Margo Timmermans

Voor Nederland was Margo Timmermans erbij in Hagen. Zij reed Catch Me (v. Dreamcatcher) naar 69,303% en werd daarmee negende.

Uitslag

Bron: Horses.nl