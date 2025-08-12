KWPN-hengst Dettori in Zwitsers EK-team

De Zwitserse federatie heeft het team bekend gemaakt voor het Europees kampioenschap dressuur dat eind deze maand in het Franse Crozet wordt verreden. De KWPN-goedgekeurde hengst Dettori (Desperado x De Niro), die eerder door Dominique Filion werd uitgebracht in de Grand Prix, maakt deel uit van de equipe.

Na de laatste observatie afgelopen weekend op CDI Dielsdorf zijn de volgende combinaties geselecteerd voor het EK:

Delia Eggenberger met Santa Maria (reservepaard Fairtrade)

Charlotte Lenherr met Dettori

Jessica Neuhauser met Rockson

Charlotta Rogerson met Bonheur de la Vie

Reserve: Andrina Suter met Del Curto

Vier debutanten

“We reizen naar de Europese kampioenschappen in Crozet met vier combinaties die nog nooit eerder aan een kampioenschap hebben deelgenomen”, zegt teamcoach Ruth Haas. “Het hoofddoel van het EK dit jaar is dat de combinaties kampioenschapservaring opdoen en dichter naar elkaar toe groeien, zeker ook met het oog op het WK in Aken volgend jaar.”

