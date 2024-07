KWPN-hengst Dettori onder het zadel van Charlotte Lenherr

De KWPN-goedgekeurde hengst Dettori (Desperado x De Niro) wordt sinds enige tijd gereden door Charlotte Lenherr. Dressprod meldt dat de Zwitserse amazone de elfjarige hengst inmiddels op twee nationale Grand Prix-wedstrijden heeft uitgebracht. Bij het debuut in Cureglia scoorde de combinatie ruim 74% in zowel de Inter II als de Grand Prix.

In Cureglia reed Lenherr Dettori eind mei op de eerste dag in de Inter II (74,82%) en op de dag daarna in de Grand Prix (74,07%). In juni volgde in Grüningen de tweede wedstrijd. Daar behaalden Lenherr en Dettori 67,8% in de Grand Prix. Deze week volgt in Samorin het internationale debuut van de combinatie.

Filion

Dettori werd door Dominique Filion op internationaal Grand Prix-niveau uitgebracht. Na een paar internationale starts in de Lichte Tour (met zeven eerste prijzen in acht proeven) volgde vorig jaar op CDI Hagen het debuut in de Grand Prix. Dat sloten ze af met een zesde prijs in zowel de Grand Prix (72,261%) als de Spécial (70,617%). Filion zou Dettori daarna op CDI Kronenberg in juli ’23 weer de ring in rijden, maar trok hem daar terug.

Bron: Horses.nl/Dressprod