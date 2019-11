KWPN-hengst Everdale maakt Wereldbekerdebuut in Stuttgart

Charlotte Fry maakt volgende week haar Wereldbekerdebuut met de KWPN-hengst Everdale (Lord Leatherdale x Negro). Het is tevens het debuut voor de Britse amazone, die pas aan het begin van dit jaar haar eerste internationale Grand Prix-wedstrijd reed. Eerder werd al bekend dat ook Lucie Louws een startplaats toegewezen kreeg.

Everdale liep tot dusver pas drie internationale Grand Prix-wedstrijden. In Compiègne kwam hij met Fry in het zadel tot 70,413% in de Grand Prix en 76,075% in de kür. Een maand later in Kronenberg werd het persoonlijk record iets aangescherpt, wat wederom gebeurde op CHIO Aken. Daar liep de hengst naar bijna 72% in de Grand Prix en bijna 73% in de Spécial.

Duitse toppers in de ring

Van gastland Duitsland komen in Stuttgart zes topcombinaties aan start. Dat zijn onder andere Isabell Werth met Weihegold OLD (v. Don Schufro) of Emilio (v. Ehrenpreis) de ring in, Jessica von Bredow-Werndl met haar bronzen medaille-winnares TSF Dalera BB (v. Easy Game) en Helen Langehanenberg met Damsey FRH (v. Dressage Royal).

Complete deelnemerslijst.

Bron: Horses.nl/Horse2Rider