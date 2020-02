KWPN-hengst Eye Catcher onder Severo Lopez

Nadat Titan Wilaras van Platinum Stable de KWPN-hengst Eye Catcher (Vivaldi x TCN Partout) vorig jaar maart verkocht aan Andreas Helgstrand, verkocht Helgstrand de hengst binnen een maand al weer door en kreeg de Finse amazone Emma Kanerva hem onder het zadel. Nu loopt Eye Catcher weer onder Helgstrand-stalruiter Severo Jurado Lopez.

Severo Jurado Lopez deelde een filmpje op social media met Eye Catcher. Hij neemt de hengst volgende week mee naar een clinic met Will Rogers in Herning. “Daar gaan we laten zien hoe je een ‘compleet paard’ creëert, vanaf veulen tot de Grand Prix”, zegt Lopez. “Ik neem drie hengsten mee, Springbank II, D’Avie en Eye Catcher.”

