KWPN-hengst Eye Catcher wint Inter II en verkorte GP, Dante Weltino maakt rentree

Emma Kanerva heeft met Eye Catcher (Vivaldi x Partout) de nationale Intermédiaire II en de verkorte Grand Prix op in Verden gewonnen. De KWPN-goedgekeurde hengst liep naar scores van 72,939% en 72,636%. De internationale Grand Prix kwam op naam van Therese Nilshagen en Dante Weltino OLD (Danone I x Welt Hit II). Het rentree van het duo werd beloond met 74,931%.

Met die score namen Nilshagen en de Oldenburger-hengst een halve procent voorsprong op Carina Scholz en Tarantino (Toronto x Carbid). In de Grand Prix Spécial was het stuivertje wisselen. Scholz en de veertienjarige Hannoveraan kwamen uit op 75,043% tegenover 73,936% van Nilshagen. Dante Weltino liep zeven maanden geleden zijn laatste concours op CDI4* Hagen. Daar vielen de scores net wat hoger uit (75,957% in de GP, 74,851% in de GPS).

Eye Catcher blijft winnen

KWPN-hengst Eye Catcher liep in Verden de nationale rubrieken. De hengst liep in februari dit jaar al naar de overwinning in de Intermédiaire II op een nationale wedstrijd in Buchholz. Toen bedroeg de score 73,860%.

Bron: Horses.nl/Eurodressage