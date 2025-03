KWPN-hengst Five Star na jaar afwezigheid weer terug op internationaal toneel

De KWPN-goedgekeurde hengst Five Star (Amazing Star x Jazz) werd tot maart vorig jaar op internationaal Lichte Tour-niveau uitgebracht. Met Kevin Kohmann in het zadel won de hengst in een periode van vier jaar (met een onderbreking van twee jaar) zestien proeven. Deze week maakt hij zijn internationale rentree met een nieuwe ruiter in het zadel: Santiago Burssens.

Santiago Burssens rijdt deze week op het Adequan Global Dressage Festival in Wellington zijn allereerste internationale wedstrijd. Eind januari maakte hij zijn nationale Lichte Tour-debuut met Five Star. In Loxahatchee reed hij twee dagen achtereenvolgend de Prix St. Georges. Op de eerste dag kwam er een 65%-score op het protocol te staan, de dag erna werd het dik 67%. In februari reed de Mexicaanse ruiter drie nationale proeven in Wellington, waarbij de scores rond de 65% uitkwamen.

Five Star

Voordat Five Star via Andreas Helgstrand naar de Verenigde Staten verhuisde, kende hij een succesvolle start van zijn carrière in Nederland. Zo werd hij in 2015 vijfde op het WK Jonge Dressuurpaarden, een jaar later was er op zesjarige leeftijd zilver. Amazone Kirsten Brouwer reed hem in 2017 in het ZZ-Zwaar. Na de verkoop aan de Russische Olga Ozerova-Hartsock duurde het niet lang voordat Kevin Kohmann de teugels van de hengst overnam. De combinatie won zestien internationale Lichte Tour-proeven en kwam daarnaast op nationaal Grand Prix-niveau uit. In maart 2024 reed Kohmann Five Star voor het laatst de ring binnen.

