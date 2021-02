KWPN-hengst Harvest naar GP-zege op Global Dressage Festival

De KWPN-NA goedgekeurde hengst Harvest (Connaisseur x Ulft) liep afgelopen zondag naar de zege in de Lövsta Future Challenge Developing Grand Prix. Met zijn amazone Alice Tarjan behaalde de negenjarige hengst 72,573%. Op driejarige leeftijd won Harvest de VWF Dressuur.

De door Anita Elema uit Marum gefokte hengst won op driejarige leeftijd de VWF Dressuur onder het zadel van Martine van Vliet. Daarna kwam hij in handen van Alice Tarjan. In november 2017 behaalde Harvest met een 8,61 de hoogste score op de Noord-Amerikaanse verrichtingstest.

Grand Prix

Inmiddels is Harvest doorgebroken op Grand Prix-niveau. Vorig jaar werd hij reservekampioen in de Grand Prix voor jonge dressuurpaarden. Met zijn zege op het Global Dressage Festival heeft hij een ticket voor de finale later dit jaar op het Palm Beach International Equestrian Center gegrepen.

