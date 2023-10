KWPN-hengst Intro K Australisch kampioen young riders

De KWPN-goedgekeurde hengst Intro K (Apache x Rousseau) is met zijn amazone Kate Kyros Australisch kampioen bij de young riders gewonnen. Op CDI Boneo werd de hengst tweede in de landenproef en won overtuigend de individuele proef en de Inter I Kür.

Op Nederlandse bodem werd Intro K door Femke de Laat op nationaal Lichte Tour-niveau uitgebracht en in december vorig jaar werd hij naar Australië verkocht. Kyros reed de hengst in februari en april op een internationale young riders-wedstrijd en in Boneo volgde hun derde start op dat niveau. In alle drie de proeven werd het PR aangescherpt; in de landenproef naar 70,686%, in de individuele proef naar 75,196% en in de Kür naar 76,670%.

Dertell

Met die scores liep Intro K zich in het klassement van het Australisch Kampioenschap maar liefst 13% los van de nummer twee, Jessica Dertell met Gladstone M.H. (Bordeaux x Montecristo). Dertell reed in de landenproef ook Marjan Hooge’s voormalige Grand Prix-paard Eskara de Jeu (Jazz x Jetset-D) en won die met 71,029%, maar de amazone trok de merrie terug voor de individuele proef.

Bron: Horses.nl