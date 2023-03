KWPN-hengst Inverness verslaat WK-zilveren Villeneuve in Inter I Aken

Brecht D'Hoore en de KWPN-goedgekeurde hengst W-Horseland Inverness (v. Everdale) moesten in de Prix St. Georges van gisteren nog genoegen nemen met de vijfde plaats, maar in de Intermédiaire I op CDI Aken ging er een flinke schep bovenop en met een persoonlijk record van 73,138% greep de Belgische ruiter de overwinning. Daarbij ging hij voorbij de winnares van gisteren, Laura Strobel met de Vitalis-zoon Villeneuve.

Bij Brecht D’Hoore kwam een taktfout in de eerste uitgestrekte draf niet echt tot uiting in de beoordeling (twee zevens en een zes), maar de proef verliep verder zonder grote fouten. Strobel kreeg met Villeneuve een telfout in de serie om de twee en dat leverde haar twee vijven en een vier op. Dat kostte haar de overwinning, met 73,137% eindigde ze een duizendste van een procent achter D’Hoore.

Visser net voor Poel

Tommie Visser zette, net als in de Prix St. Georges, het beste Nederlandse resultaat neer. Zijn proef met Kristal van ’t Begijnhoeve (v. Zack), die op Indoor Brabant haar internationale Lichte Tour-debuut maakte, was goed voor 70,882% en de vijfde prijs. Saskia Poel en Hero-K (v. Charmeur) eindigden daar net achter met 70,343%. Marlies van Baalen bracht Jacky Kennedy DVB (v. Damsey FRH) niet aan de start.

Kuintjes derde in U25

In de Grand Prix U25 stuurde Zoë Kuintjes de Rhodium-zoon Cupido RS2 met 70,043% naar de derde prijs. De amazone scoorde meerdere achten en zelfs 8,5-en voor de piaffe, maar verloor wat punten in het stapgedeelte en de passage op de afsluitende AC-lijn. De zege in de U25 was voor Alina Schrader, die met Paola OLD (v. Lord Loxley) een PR van 72,179% neerzette. In de landenproef voor Children werd Sophie Evers met Beaumonde (v. United) met 71,50% vierde.

Zoe Kuintjes met Cupido RS2, hier op Jumping Amsterdam. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Uitslag Intermédiaire I.

Uitslag Grand Prix U25.

Uitslag landenproef Children.

Bron: Horses.nl