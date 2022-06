KWPN-hengst Inverness wint PSG en Inter I CDI3* Samorin

De KWPN-goedgekeurde hengst Inverness (Everdale x Johnson) heeft met zijn ruiter Brecht D'Hoore de Prix St. Georges en de Intermédiaire I op CDI3* Samorin gewonnen. In de kür werd de hengst tweede achter de in Duitsland goedgekeurde hengst DSP Marc Cain (Millennium x Don Primero) met Sabine Rüben.

Inverness liep in Samorin zijn tweede internationale Lichte Tour-wedstrijd en scherpte in alle drie de proeven zijn persoonlijk record aan. In de PSG kwam de hengst tot 70,735%, in de Inter I tot 70,931% en in de kür liet hij 72,585% optekenen. Marc Cain, die met Simone Pearce in het zadel nog deelnam aan de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden in 2019, maakte met Rüben zijn internationale Lichte Tour-debuut. In de PSG werd hij tweede (69,647%), in de Inter I derde (69,118%) en in de kür eerste met 74,005%.

